Протести у Тбілісі: парламент Грузії проголосував закон про «іноагентів» за хвилину

Представники опозиції, яких деякий час не пускали до будівлі парламенту, не встигли зайти на засідання комітету

Сьогодні, 13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав закон про «іноагентів» у третьому читанні за 67 секунд. Фінальне голосування за документ – завтра, 14 травня. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Як зазначається, представники опозиції, яких деякий час не пускали до будівлі парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що третє читання документа передбачає лише редакційні поправки, яких у депутатів правлячої партії не виявилося.

Члени провладної партії «Грузинська мрія» прибули в будівлю законодавчого органу після того, як спецназ відтіснив звідти протестувальників. Поліцейські побили кількох демонстрантів, є затримані. При появі депутатів учасники мітингу кричали «Раби! Раби!»

Противники законопроєкту зібралися напередодні на проспекті Руставелі о 22:00 і, як було заплановано, провели там усю ніч.

Акція проходила мирно. Перш ніж приступити до відтіснення протестувальників із кількох ділянок, правоохоронці оголосили через гучномовець, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Ще одна група спецназу перебуває на площі Свободи. Активних дій проти протестувальників вони не вживають.

Уже завтра, 14 травня, провладна партія планує розглянути і затвердити в третьому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» на засіданні сесії.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі силовики почали силовий розгін акції протесту проти закону про «іноагентів».

Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецназом. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети. О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгон мітингу.

Вранці 13 травня МВС закликало протестувальників проти закону про «іноагентів» звільнити входи до парламенту Грузії.

Нагадаємо, 12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі було перекрито.

Демонстранти планували провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».«МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження», – йдеться в заяві.

Також ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що просуватиме законопроєкт про «іноземних агентів» для ухвалення ініціативи в парламенті у третьому читанні.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня.