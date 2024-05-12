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Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагенти»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагенти»
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням
фото: Civil Georgia

Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести правки до законопроєкту в межах механізму вето

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести правки до законопроєкту в межах механізму вето.

«Цей закон – російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра – російська», – сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Зазначимо, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

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Теги: Грузія протест мітинг іноагент Саломе Зурабішвілі закон

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