У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент

ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані

Вранці 13 травня МВС закликало протестувальників проти закону про «іноагентів» звільнити входи до парламенту Грузії

У Тбілісі силовики почали силовий розгін акції протесту проти закону про «іноагентів». Про це пишуть «Эхо Кавказа» та Newsgeorgia.

Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецназом. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети. О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгон мітингу.

Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох дільниць, представники МВС оголосили, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Вранці 13 травня МВС закликало протестувальників проти закону про «іноагентів» звільнити входи до парламенту Грузії.

«МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження», – йдеться в заяві.

Також ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.

Нагадаємо, 12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі було перекрито.

Демонстранти планували провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що просуватиме законопроєкт про «іноземних агентів» для ухвалення ініціативи в парламенті у третьому читанні.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня.