Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент
ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані
фото: Радіо Свобода

Вранці 13 травня МВС закликало протестувальників проти закону про «іноагентів» звільнити входи до парламенту Грузії

У Тбілісі силовики почали силовий розгін акції протесту проти закону про «іноагентів». Про це пишуть «Эхо Кавказа» та  Newsgeorgia.

Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецназом. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети. О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгон мітингу.

Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох дільниць, представники МВС оголосили, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Вранці 13 травня МВС закликало протестувальників проти закону про «іноагентів» звільнити входи до парламенту Грузії.

«МВС закликає організаторів та учасників акції звільнити входи до законодавчого органу, надати депутатам і працівникам апарату можливість увійти в будівлю парламенту і здійснити свої депутатські повноваження», – йдеться в заяві.

Також ЗМІ повідомили, що серед учасників акції протесту є затримані.

Нагадаємо, 12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі було перекрито. 

Демонстранти планували провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що просуватиме законопроєкт про «іноземних агентів» для ухвалення ініціативи в парламенті у третьому читанні. 

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня.

Читайте також:

Теги: законопроєкт Саломе Зурабішвілі Грузія протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мітинг незгодних з владним законопроєктом про іноагентів у Тбілісі
«У Грузії свій Майдан»: чи доречні паралелі з Україною Януковича?
3 травня, 16:58
Через бійку засідання комітету юридичних питань було перервано
Грузинські депутати побилися у парламенті (відео)
15 квiтня, 14:39
Задля безпеки депутатів та співробітників вхід до будівлі грузинського уряду обмежать
Уряд Грузії запровадив особливий режим через розгляд скандального законопроєкту
15 квiтня, 10:56
Розмови щодо санкції стосовно безпосередніх ініціаторів законопроєкту про «іноагентів» вже ведуться
Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії
19 квiтня, 16:34
Зурабішвілі закликає припинити розгін мітингу
Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»
1 травня, 02:09
11 травня у Тбілісі пройде масштабна акція протесту проти закону про іноагентів
Протести в Грузії: невідомі особи побили учасників мітингу
3 травня, 02:42
Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄC
Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом
5 травня, 06:38
Наші дівчата мають увійти до топ-10
Євробачення-2024: букмекери оцінили шанси учасників
11 травня, 14:50
Учасники мітингу викрикували: «Так Європі! Ні російському закону!»
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі
Сьогодні, 01:20

Соціум

У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент
У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників від входів у парламент
У Білгороді вночі пролунали вибухи: є постраждалі та руйнування
У Білгороді вночі пролунали вибухи: є постраждалі та руйнування
Обвал під'їзду будинку в Білгороді: зросла кількість загиблих
Обвал під'їзду будинку в Білгороді: зросла кількість загиблих
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі
Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість
Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість
На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус
На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
19K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
17K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
13K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
12K
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
7927
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
11 травня, 09:34

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua