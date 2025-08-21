Трамп дав новий термін для завершення війни в Україні

Глава США заявив, що протягом двох тижнів буде відомо, чи настане мир в Україні

За словами американського президента, через два тижні Штатам «доведеться змінити тактику»

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

За словами Трампа, після завершення цього терміну Сполученим Штатам, можливо, «доведеться змінити тактику». «Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це в той чи інший спосіб. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше. Але ми дізнаємося про це дуже скоро», – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США. За словами президента, російська сторона намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів. Зеленський наголосив, що РФ не хоче закінчувати війну.

Як відомо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

Раніше президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України. Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні – у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.