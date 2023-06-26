«Це робить його вразливим». Ексдиректор ЦРУ заявив, що Путін і його уряд похитнулися

Дейвід Петреус заявив що Пригожина «здали нерви», коли він припинив повстання

Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус вважає, що у ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «здали нерви», коли він припинив заколот. Про це повідомляє «Голос Америки».

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За словами Петреуса, Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу «Вагнера», і йому «слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається».

«Ясно, що у Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль», - сказав ексдиректор ЦРУ в ефірі CNN.

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У цьому зв'язку американський канал оприлюднив відповідь пресслужби компанії Пригожина на електронний запит про його місцеперебування.

«Всі ваші запитання передано Євгену Вікторовичу. Він передає всім привіт і відповідатиме на запитання, коли матиме належне спілкування», - йдеться у повідомленні пресслужби.

«Я думаю, що уряд (Росії - ред.) похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш уразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз», – додав Петреус.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає. Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

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Раніше повідомлялося, що ватажок приватної війскової компанії «Вагнер» Євген Пригожин не виходить на зв'язок після невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переворот у Росії, який здійснив засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, показав, що в «російському таборі існує розкол».