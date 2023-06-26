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«Це робить його вразливим». Ексдиректор ЦРУ заявив, що Путін і його уряд похитнулися

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Це робить його вразливим». Ексдиректор ЦРУ заявив, що Путін і його уряд похитнулися
Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус
фото з відкритих джерел

Дейвід Петреус заявив що Пригожина «здали нерви», коли він припинив повстання

Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус вважає, що у ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «здали нерви», коли він припинив заколот. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами Петреуса, Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу «Вагнера», і йому «слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається».

«Ясно, що у Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль», - сказав ексдиректор ЦРУ в ефірі CNN.

У цьому зв'язку американський канал оприлюднив відповідь пресслужби компанії Пригожина на електронний запит про його місцеперебування.

«Всі ваші запитання передано Євгену Вікторовичу. Він передає всім привіт і відповідатиме на запитання, коли матиме належне спілкування», - йдеться у повідомленні пресслужби.

«Я думаю, що уряд (Росії - ред.) похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш уразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз», – додав Петреус.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає. Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

Раніше повідомлялося, що ватажок приватної війскової компанії «Вагнер» Євген Пригожин не виходить на зв'язок після невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переворот у Росії, який здійснив засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, показав, що в «російському таборі існує розкол».

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Теги: путін переворот ПВК Вагнера Євген Пригожин

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