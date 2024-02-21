Путін взявся іконами «рятувати» величезні втрати російської авіації

Російський диктатор розщедрився на подарунок після того, як країна-агресорка втратила сім літаків лише за тиждень

З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 338 літаків

Російський диктатор Володимир Путін подарував головному командуванню Повітряно-космічних сил РФ копію ікони «Спас Нерукотворний» після того, як країна-агресорка втратила сім літаків лише за тиждень.

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У російських ЗМІ повідомили, що президент Росії також вручив держнагороди військовим частинам Повітряно-космічних сил. Для цього він приїхав на аеродром Чкаловський.

Зазначається, що ЗСУ за останні три дні збили шість російських винищувачів, у тому числі винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Сьомий літак – бомбардувальник Су-34 було збито вранці сьогодні, 21 лютого.

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Деякі пропагандистські канали пишуть, що російські літаки нібито постраждали від «дружнього вогню» російської ППО. У Telegram-каналі Fighterbomber стверджується, що ЗСУ вдалося збити лише два Су-34, вартістю близько $100 млн кожен.

Загалом, за даними Генерального штабу України, з початку повномасштабної війни країна-агресорка втратила вже 338 літаків.

Як раніше повідомлялося, 21 лютого Збройні сили України знищили ще один російський винищувач Су-34. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук розповів, що російському льотчику пощастило і він вижив, на відміну від екіпажу.

Нагадаємо, зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки –один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С.

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До слова, російська авіація значно знизила свою активність після того, як ЗСУ знищили декілька російських літаків. Противник розуміє, що «його можуть дістати».