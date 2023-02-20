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Річниця війни. Путін готує на завтра звернення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Річниця війни. Путін готує на завтра звернення
Путін присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні
колаж із відкритих джерел

21 лютого президент Росії звернеться із посланням до Федеральних зборів

Тема так званої спеціальної військової операції стане центральною у посланні президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам, яке відбудеться 21 лютого. Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.

У Держдумі вважають, що російський диктатор під час виступу напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну говоритиме про війну. Разом з тим, парламентарі також очікують почути від глави держави про основні напрями у розвитку економіки країни, забезпечення її обороноздатності та безпеки, а також традиційно про заходи соціального забезпечення громадян РФ.

До того ж прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на одному з центральних телеканалів розповів, що послання до Федеральних зборів є одним із найважливіших заходів для Путіна, тож питанням про хід війни та становище країни-агресорки буде присвячено особливу увагу.

«Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – наголосив представник Кремля.

Нагадаємо, британська розвідка озвучила версію, про що говоритиме Путін у своєму посланні.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого – що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW.

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

Читайте також: Путін йде слідами Гітлера: що спільного у двох диктаторів
Теги: росія війна путін

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