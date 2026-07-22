Бідний заявив, що МОК почав допомагати Путіну

Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний розкритикував Міжнародний олімпійський комітет, який рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Бідний вважає, що МОК «фактично функціонує як клапан для зняття тиску з Росії».

«Підривати колективний тиск, який міжнародна спільнота чинить проти агресора… Це не дуже почесна роль для цієї організації», – сказав міністр молоді і спорту України.

МОК заявив, що рішення щодо зняття обмежень було ухвалено, оскільки Олімпійський комітет Росії виключив зі свого складу регіональні спортивні організації окупованих Росією українських територій.

Бідний переконаний, що МОК попався на «примітивний юридичний трюк» і що Росія просто реструктуризувала свій Олімпійський комітет, щоб обійти заборону МОК.

«Ми не вважаємо, що МОК цього не розуміє. Це навмисне рішення ігнорувати реальність, яке повністю руйнує їхній власний авторитет», – сказав він.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.