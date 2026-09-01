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Одну з найбільших ТЕС Німеччини атаковано саморобними ракетами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Одну з найбільших ТЕС Німеччини атаковано саморобними ракетами
Невідомі атакували саморобними ракетами потужну ТЕС Єншвальде у Німеччині
фото: dpa

Зловмисники намагалися дестабілізувати електромережу, однак масштабного відключення світла вдалося уникнути

Одну з найбільших теплоелектростанцій Німеччини атаковано за допомогою саморобних ракет. Невідомі намагалися пошкодити підстанцію поблизу ТЕС Єншвальде у федеральній землі Бранденбург, через яку вироблена електроенергія надходить до загальної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Спроба дестабілізувати електромережу

Інцидент стався на підстанції Турнов-Прайлак, розташованій неподалік від буровугільної електростанції Єншвальде. Правоохоронці виявили на території об'єкта кілька саморобних вибухових та запалювальних пристроїв.

За даними оператора електромережі 50Hertz, для атаки використовували саморобні літальні апарати, конструкція яких нагадувала звичайні новорічні ракети. На місці також знайшли пристрої, які ще не були запущені.

Міністр внутрішніх справ Бранденбурга Ян Редманн заявив, що йдеться про диверсію, метою якої було дестабілізувати електромережу та спричинити відключення електроенергії.

За його словами, зловмисники за допомогою саморобних пускових пристроїв намагалися закинути електропровідний матеріал на високовольтні лінії. У кількох випадках їм це вдалося.

На місці виявили вже двозначну кількість саморобних пускових пристроїв. Правоохоронці не виключають, що таких конструкцій може бути більше, тому пошукові роботи продовжуються.

Наслідки атаки для енергосистеми

Близько 08:00 правоохоронці отримали повідомлення про можливе пошкодження лінії електропередачі. Оператор 50Hertz підтвердив короткочасне переривання роботи однієї з ліній. Згодом усі вони знову запрацювали. Масштабного відключення електроенергії не сталося, а загальне електропостачання споживачів залишилося стабільним.

Водночас інцидент позначився на роботі самої електростанції. Оператор ТЕС LEAG повідомив про технічний вихід з ладу енергоблока B потужністю 500 МВт. Фахівці перевіряють, чи безпосередньо пов'язана його зупинка з атакою.

У компанії LEAG подію назвали атакою на підстанцію. Саме через цей об'єкт електроенергія, вироблена на ТЕС Єншвальде, передається до магістральної мережі 50Hertz.

Розслідування диверсії

Постраждалих унаслідок інциденту немає. Загрози для місцевих жителів також не виникло. Сапери продовжили обстежувати територію та знешкоджувати знайдені пристрої.

Розслідування передано Земельному управлінню кримінальної поліції Бранденбурга. Хто стоїть за атакою та якими були мотиви зловмисників, наразі не встановлено.

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке заявив, що серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки діям екстрених служб та працівників енергетичної інфраструктури. Він також наголосив на необхідності посилення захисту критичних об'єктів країни.

ТЕС Єншвальде є найбільшою електростанцією Бранденбурга та четвертою за розміром у Німеччині. Станція працює на бурому вугіллі. Крім виробництва електроенергії, вона забезпечує теплом Котбус, Пайц та розташований поруч промисловий комплекс.

До слова, Росія розпочала нову кампанію диверсій проти підприємств оборонної промисловості у країнах Європи та дедалі частіше залучає до таких операцій членів місцевих злочинних угруповань. 

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Теги: Німеччина ТЕС диверсія росія міністр електроенергія зупинка відключення відключення світла

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