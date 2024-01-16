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Кулеба пояснив, чому Путіна спіткає доля Гітлера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба пояснив, чому Путіна спіткає доля Гітлера
фото: radiosvoboda.org

Дмитро Кулеба: «Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося»

Думка про те, що російський диктатор Володимир Путін зараз є сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку, є хибною. Позиція Путіна не стала сильнішою на тлі мінімальних територіальних здобутків України у рамках літнього контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що в інтерв’ю ABC News.

При цьому міністр також визнав, що війна з Росією є «важкою». «Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося», – сказав Кулеба.

Глава МЗС України визнав, що російські військові «засвоїли свої уроки» і тепер «набагато краще пристосовані до цієї війни», при цьому він передбачив «більше поразок» для Росії цього року.

За словами Кулеби, останні тижні російські війська змогли захопити невеликі ділянки території на сході України навколо міста Авдіївка. Однак міністр заявив, що ці «мінімальні» російські здобутки дісталися «надзвичайно високою ціною», і відкинув думку про те, що Росія зараз має перевагу на полі бою.

В останні місяці Україна постійно запускала вибухові безпілотники по цілях всередині міжнародно визнаних кордонів Росії. Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні має негативний вплив у себе вдома, в Росії.

«Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх [жителів Росії] усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів інша і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда», – сказав він, додавши, що «президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що під час перемовин в Анталії Туреччина навесні 2022 року, хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова. 

Теги: Дмитро Кулеба путін Адольф Гітлер

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