Кулеба пояснив, чому Путіна спіткає доля Гітлера

Дмитро Кулеба: «Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося»

Думка про те, що російський диктатор Володимир Путін зараз є сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку, є хибною. Позиція Путіна не стала сильнішою на тлі мінімальних територіальних здобутків України у рамках літнього контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що в інтерв’ю ABC News.

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При цьому міністр також визнав, що війна з Росією є «важкою». «Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося», – сказав Кулеба.

Глава МЗС України визнав, що російські військові «засвоїли свої уроки» і тепер «набагато краще пристосовані до цієї війни», при цьому він передбачив «більше поразок» для Росії цього року.

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За словами Кулеби, останні тижні російські війська змогли захопити невеликі ділянки території на сході України навколо міста Авдіївка. Однак міністр заявив, що ці «мінімальні» російські здобутки дісталися «надзвичайно високою ціною», і відкинув думку про те, що Росія зараз має перевагу на полі бою.

В останні місяці Україна постійно запускала вибухові безпілотники по цілях всередині міжнародно визнаних кордонів Росії. Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні має негативний вплив у себе вдома, в Росії.

«Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх [жителів Росії] усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів інша і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда», – сказав він, додавши, що «президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що під час перемовин в Анталії Туреччина навесні 2022 року, хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова.