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Репортаж ZDF з Маріуполя викликав хвилю обурень: що не так із матеріалом

Христина Петренко
glavcom.ua
Репортаж ZDF з Маріуполя викликав хвилю обурень: що не так із матеріалом
Армін Керпер для інтерв'ю вибрав фразу «місто функціонує», що вводить в оману
Фото:via focus.de

Кореспондент зазначив, що у Маріуполі, попри велику кількість руйнувань, є «багато відновлювальних робіт»

У понеділок, 29 січня, німецький телеканал ZDF показав репортаж із тимчасово окупованого Маріуполя. Подали цю інформацію як «рідкісний погляд на російську окупацію». Про це повідомляють Focus.online і Bild.

Кореспондент ZDF Армін Керпер розповів про «велику кількість руйнувань», які він побачив. Однак він зазначив також і «багато відновлювальних робіт» у місті.

«Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки і цілі квартали. І це відбувається дуже швидко», – заявив він. Цю фразу підхопили російські пропагандисти.

Журналіст також розповів, що група телеканалу дісталася Маріуполя «незалежно». Вони нібито пройшли шлях із Москви до Ростова-на-Дону, а потім потрапили до Маріуполя. При цьому, за словами репортера, за ними «ніхто не стежив», а «журналісти могли спокійно спілкуватися з жителями». Такий репортаж зазнав різкої критики.

Членкиня Комісії з журналістської етики Діана Дуцик висловила свою думку щодо матеріалу. За її словами, це вже «не перший світоглядний конфлікт, який у нас виникає з деякими німецькими, та й не лише німецькими, журналістами».

«На жаль, дискусії про перегляд підходів у ставленні до балансу на міжнародних журналістських майданчиках ще жодного разу нічим продуктивним не завершувалася, хіба образами в бік українських журналістів, мовляв, що з вами говорити, ви всі травмовані, тому так емоційно реагуєте», – написала вона.

Як зазначила Дуцик, наскрізний меседж цього репортажу – «не все так погано там, і в окупації можна жити».

«Принаймні, я так це прочитала між рядків. Але я знала передісторію, бачила фільм «20 днів у Маріуполі», і кожен день чую сирени у своєму місті, тому у мене виникло багато професійних запитань до Кьорпера. [...] Розбомблений театр – у фокусі уваги журналіста. Але не у тому фокусі, що ви подумали. Про трагедію – лише одним штрихом. Натомість цитата місцевого актора, який залишився там, і який розповідає, що до війни ніби-то вони не могли ставити вистави російською мовою. А «зараз усе по-іншому».

Ну, і на завершення. В місті нема партизан, нема спротиву, каже Кьорпер, принаймні, він їх не бачив, тому не може підтвердити, що вони є. І це вже навіть не смішно, бо ніби ці партизани мають бігати містом прямо у нього перед камерою», – зазначила вона.

Репортаж ZDF з Маріуполя викликав хвилю обурень: що не так із матеріалом фото 1
Репортаж ZDF з Маріуполя викликав хвилю обурень: що не так із матеріалом фото 2

«ZDF серйозно говорить, що до російської окупації в театрі було заборонено розмовляти російською мовою, і тому багато людей радіють, що Росія окупувала місто», – написав експерт зі Східної Європи Сергій Сумленний з Європейського центру ініціативи з підвищення стійкості.

Також обурення викликало й те, що журналісти в'їхали до Маріуполя за російськими документами.

Пізніше, 30 січня, на сторінці з публікацією репортажу ZDF з’явився коментар редакції:

«ZDF серйозно ставиться до критики репортажів з Маріуполя. Директор московської студії Армін Керпер як журналіст вирушив до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих із порушенням міжнародного права. Він розповідає про місто, яке було повністю зруйноване внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Керпер дає зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом», — йдеться в заяві.

В інтерв'ю «ZDFheute live» 29 січня 2024 року Армін Керпер вибрав фразу «місто функціонує», що вводить в оману. Однак виділення тільки цієї цитати дає лише скорочене уявлення про його враження. Скоріше, Армін Керпер описує, як Росія намагається створити видимість нормального життя і відновлення, використовуючи значні фінансові ресурси.

У тій самій програмі репортерка ZDF Анне Брюль повідомила з Одеси про погляд України на окуповані Росією території та про становище українських внутрішньо переміщених осіб.

У своїх репортажах з України ZDF жодного разу не залишила сумнівів у тому, що Маріуполь – це незаконно окупована Росією територія і хто є агресором і жертвою в цій війні.

Тим часом самі маріупольці жаліються Путіну на умови життя. Місцеві колаборанти пожалілися, що після бойових дій їхній будинок «ремонтують понад півтора року», і що вони «змушені жити без даху».

Раніше французький телеканал TF1 зняв репортаж з російських позицій на окупованих українських територіях, порушивши закони України.
На відео видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.

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Теги: росія Франція інтерв'ю Маріуполь журналіст

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