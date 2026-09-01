Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20

Трамп: Ми любимо ладити з усіма

Дональд Трамп зазначив, що має намір ладнати з усіма країнами

Дональд Трамп пояснив рішення долучити російську делегацію до зустрічі «Великої двадцятки» у США. Про це пише «Главком».

За його словами, в основі цієї ініціативи лежить прагнення знаходити спільну мову з усіма сторонами.

Американський лідер підкреслив, що саме вміння ладнати з усіма він вважає однією з головних запорук власного успіху.

Як відомо, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов разом із представниками російського Центробанку вперше від початку повномасштабного вторгнення долучився до зустрічі G20 у США, яка проходила в Ашвіллі, штат Північна Кароліна.

За інформацією російського відомства, він провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо фінансової співпраці та взаємодії в межах «Великої двадцятки».

Участь Росії в заході напередодні обговорили європейські посадовці, серед яких міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі та президентка ЄЦБ Крістін Лагард. Хоча європейська сторона погодилася з необхідністю зберігати канал діалогу для донесення своєї позиції, повернення російського міністра після кількох зустрічей без участі РФ сприйняли як спробу нормалізувати взаємини. На знак протесту європейські представники виступили проти участі Сілуанова у спільному «сімейному фото», тому підсумковий знімок зробили без нього.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна можлива лише для фіксації вже підготовлених домовленостей.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що саміт за участі трьох лідерів не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа. За його словами, така зустріч повинна поставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не стати майданчиком для первинних переговорів. У Кремлі також зазначали, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.