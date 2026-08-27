Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ

За два роки частка працівників, які використовують технологію на роботі, подвоїлася

Компанії в країнах єврозони дедалі активніше використовують штучний інтелект у роботі. У 2026 році вже 52% працівників повідомили, що застосовують ШІ у своїй роботі, а медіанний користувач економить завдяки технології три години на тиждень. Про це йдеться в дослідженні Європейського центрального банку (ЄЦБ), передає «Главком».

ШІ дедалі частіше використовують на роботі

За даними ЄЦБ, у 2024 році ШІ на роботі використовували 26% працівників. У 2025 році цей показник зріс до 41%, а у 2026 році – до 52%.

Дослідження ґрунтується на даних щомісячного опитування споживчих очікувань ЄЦБ. Працівники, які використовують ШІ, роблять це в середньому близько трьох днів на тиждень.

Найчастіше технологію застосовують працівники з вищою освітою – 61% проти 37% серед людей із нижчим рівнем освіти. Молодші працівники також приблизно на 20 відсоткових пунктів частіше використовують ШІ, ніж старші.

Найбільше часу економлять під час роботи з кодом

Медіанний користувач ШІ заощаджує близько трьох годин на тиждень. Це приблизно 7,7% медіанного робочого часу.

Найбільшу економію фіксують під час генерування та налагодження програмного коду – майже вісім годин на тиждень. Водночас лише близько 8% працівників використовують ШІ саме для таких завдань.

Також технологія допомагає економити час під час аналізу даних, автоматизації рутинної роботи та створення аудіо- й відеоконтенту.

Найпоширенішими способами використання ШІ залишаються пошук інформації, проведення досліджень, написання та редагування текстів. Водночас економія часу під час таких завдань є меншою.

Економія часу не гарантує зростання продуктивності

ЄЦБ наголошує, що заощаджений завдяки ШІ час не автоматично перетворюється на зростання продуктивності. Вивільнені години мають бути використані для створення додаткового результату.

48,8% працівників повідомили, що одночасно використовують ШІ та економлять завдяки йому час. Для всієї економіки потенційний ефект оцінюють приблизно у 3,8% робочого часу.

За оцінкою ЄЦБ, додатковий приріст продуктивності завдяки ШІ в середньому може становити близько 0,35 відсоткового пункту на рік у єврозоні.

Частина працівників не бачить потреби у ШІ

Попри швидке поширення технології, приблизно половина працівників єврозони досі не використовує ШІ. Третина з них вважає, що технологія не потрібна для виконання їхніх поточних завдань.

Серед інших причин – недовіра до результатів ШІ, відсутність доступу до відповідних інструментів та перевага традиційних способів роботи.

Водночас 41% працівників заявили, що не зацікавлені у використанні ШІ. Частка тих, хто позитивно оцінює вплив технології, також знизилася – з 43% до 41% за рік.

Близько половини працівників вважають, що краще навчання та чіткіше розуміння переваг ШІ могли б стимулювати його використання.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав уряди переглянути податкову систему через стрімкий розвиток штучного інтелекту та робототехніки. Він виступив за запровадження податку на роботів і ШІ, який, на його думку, може частково стримати заміну людей машинами та забезпечити кошти для підтримки працівників, які втратять роботу.