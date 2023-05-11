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У Білорусі чоловік опинився під арештом за виконання гімну України в караоке

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Білорусі чоловік опинився під арештом за виконання гімну України в караоке
Суд вирішив, що чоловік «публічно висловив свої суспільно-політичні інтереси»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Свою провину чоловік не визнав і пояснив, що виконав гімн всупереч проханню росіянина, який просив його не співати українських пісень

У Білорусі чоловіка заарештували та посадили на сім діб за те, що він заспівав гімн України у караоке. Про це повідомив білоруський правозахисний центр «Вясна».

На початку квітня у місті Брест чоловік отримав покарання за «публічне висловлювання своїх суспільно-політичних інтересів».

Свою провину білорус не визнав і пояснив, що зробив це всупереч проханню росіянина, який просив його не співати українських пісень.

До слова, білорус, засуджений за карикатуру на Лукашенка, раптово помер у в’язниці. Клімовича звинуватили в образі Олександра Лукашенка за сатиричне зображення, яке він розмістив у соціальних мережах. Чоловік мав інвалідність ІІ групи через хворобу серця.

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Теги: Білорусь суд арешт

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