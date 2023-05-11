У Білорусі чоловік опинився під арештом за виконання гімну України в караоке
Свою провину чоловік не визнав і пояснив, що виконав гімн всупереч проханню росіянина, який просив його не співати українських пісень
У Білорусі чоловіка заарештували та посадили на сім діб за те, що він заспівав гімн України у караоке. Про це повідомив білоруський правозахисний центр «Вясна».
На початку квітня у місті Брест чоловік отримав покарання за «публічне висловлювання своїх суспільно-політичних інтересів».
Свою провину білорус не визнав і пояснив, що зробив це всупереч проханню росіянина, який просив його не співати українських пісень.
До слова, білорус, засуджений за карикатуру на Лукашенка, раптово помер у в’язниці. Клімовича звинуватили в образі Олександра Лукашенка за сатиричне зображення, яке він розмістив у соціальних мережах. Чоловік мав інвалідність ІІ групи через хворобу серця.
Коментарі — 0