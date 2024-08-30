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Втрати ворога станом на 30 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 919-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 30 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 613590 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8574 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
  • артилерійських систем – 17572 (+23) од,
  • РСЗВ – 1175 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).
Втрати Росії у війні станом на 30 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 30 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 серпня
Активність флоту окупантів станом на 30 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 919-й день повномасштабної війни в Україні

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Теги: Генштаб втрати

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