Втрати ворога станом на 30 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 30 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 613590 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8574 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
- артилерійських систем – 17572 (+23) од,
- РСЗВ – 1175 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 30 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 919-й день повномасштабної війни в Україні
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