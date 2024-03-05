Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
Байден від початку вторгнення РФ наголошував, що американські війська не будуть воювати на території Українb
фото з відкритих джерел

Президент України просить лише надати зброю, а не відправити іноземні війська

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть свої війська в Україну для війни з Росією, адже президент Зеленський просить лише про відправку зброї. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він наголосив, що американський Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, аби Сполучені Штати «могли продовжувати потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав».

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому зазначив, що очільник США Джо Байден від початку вторгнення РФ наголошував, що американські війська не будуть воювати на території України.

«І знаєте що? Президент Зеленський не просить це, він лише просить про інструменти та спроможності. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Він та його війська самі хочуть це робити, але їм потрібні інструменти», – додав Джон Кірбі.

Раніше речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон заявляла, що Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також:

Теги: США військові фінансування президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого
В Україні вже вдесяте буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
6 лютого, 08:00
Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер
«Це лише початок». Пентагон прокоментував удари по проіранських бойовиках
6 лютого, 04:50
Як пише Bloomberg, Кремль зможе напасти на країну-члена НАТО від трьох до п'яти років
Європа має три роки, щоб захистити себе від нападу Путіна – Bloomberg
14 лютого, 22:22
Як зазначив заступник голови Офісу президента, безпекова угода з Францією визначає складові її «безпекових зобов’язань»
Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги
16 лютого, 22:01
Патрік Райдер
США продовжать постачати Україні озброєння для ППО попри дефіцит коштів
9 лютого, 06:10
Польща розпочала найбільші з часів холодної війни військові навчання
Польща розпочала найбільші з часів холодної війни військові навчання
27 лютого, 03:50
На думку Макрона, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є в наявності або які виробляються точно в строк.
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
27 лютого, 06:10
Узимку підрозділи піхоти повинні змінюватися приблизно кожні три дні, але на практиці це відбувається рідше
The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ
10 лютого, 11:56
ЗСУ не дають росіянам шансів втілити окупаційні плани
Майор ЗСУ заявив, що окупанти зупинили активний наступ біля Авдіївки
2 березня, 17:30

Політика

«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
Шмигаль пояснив, як влада збирається повертати українців із-за кордону
Шмигаль пояснив, як влада збирається повертати українців із-за кордону
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
Кабмін звільнив заступника Мустафи Найєма
Кабмін звільнив заступника Мустафи Найєма
Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання
Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
17K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
15K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
13K
Нам треба вчитися у ворога
12K
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
8402
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Вчора, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
4 березня, 18:43

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua