«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну

Байден від початку вторгнення РФ наголошував, що американські війська не будуть воювати на території Українb

Президент України просить лише надати зброю, а не відправити іноземні війська

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть свої війська в Україну для війни з Росією, адже президент Зеленський просить лише про відправку зброї. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Він наголосив, що американський Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, аби Сполучені Штати «могли продовжувати потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав».

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому зазначив, що очільник США Джо Байден від початку вторгнення РФ наголошував, що американські війська не будуть воювати на території України.

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«І знаєте що? Президент Зеленський не просить це, він лише просить про інструменти та спроможності. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Він та його війська самі хочуть це робити, але їм потрібні інструменти», – додав Джон Кірбі.

Раніше речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон заявляла, що Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.