РФ використає головування в Радбезі ООН для «перегляду» Дейтонських угод: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Лавров звинуватив Захід у спробі розвалити державність Боснії і Герцеговини
ISW: Кремль використовував свої відносини з Республікою Сербською для подальшого впливу на Балкани

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що РФ використає своє майбутнє головування в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) для «перегляду» Дейтонських угод 1995 року, ймовірно, з метою дестабілізації Балкан та розколу і відволікання уваги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

28 вересня Лавров заявив, що під час головування Росії в РБ ООН, яке заплановане на жовтень 2025 року, буде «переглянуто виконання Дейтонських угод» (які поклали кінець Боснійській війні 1992-1995 років), стверджуючи, що угоди, ймовірно, «зруйнуються», оскільки вони порушують «права сербського народу».

Дейтонська угода – мирний договір між Сербією, Хорватією та Боснією і Герцеговиною про завершення Боснійської війни, підписаний у листопаді 1995 року в Дейтоні, штат Огайо. Ініціаторами угоди були Велика Британія та США. Крім них, підписання засвідчили Франція, Німеччина, Росія та Європейський Союз.

Голова МЗС РФ також заявив, що нібито існують «грубі порушення Дейтонських угод» і що визнання Заходом незалежності Косова стало атакою на державність Сербії. Лавров звинуватив Захід у спробі розвалити державність Боснії і Герцеговини та заявив, що відбувається атака на «життєві інтереси сербського народу», включаючи атаку на сербське православ'я, як у Косово, так і в Боснії і Герцеговині.

«Кремль підтримує тісні відносини з Республікою Сербською (сербським політичним утворенням у Боснії і Герцеговині) і раніше використовував свої відносини з Республікою Сербською для подальшого впливу на Балкани, посів розбрату в Європі та підриву підтриманих США Дейтонських угод, щоб кинути Балкани в хаос», – наголошують аналітики.

До слова, Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі. Український політик і дипломат Роман Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається відкрити другий фронт на Балканах. Там одразу роздмухують два конфлікти. Про це повідомив колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий.

Теги: росія Сергій Лавров Сербія Боснія і Герцеговина ISW

