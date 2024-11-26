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РФ вислала британського дипломата, звинувативши його у шпигунстві

Ірина Бура
glavcom.ua
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РФ вислала британського дипломата, звинувативши його у шпигунстві
фото з відкритих джерел

Дипломатові дали два тижні, аби він міг покинути територію Росії

Російська Федерація вислала британського дипломата, його звинуватили у шпигунстві. Про це пишеThe Times.

Зазначається, що ФСБ заявило, що британський дипломат прибув до Москви в серпні на заміну одного з шести дипломатів.

До слова, ці дипломати також були вислані з РФ нібито за шпигунство.

Як заявляють росіяни, неназваний дипломат нібито здійснював «розвідувальну і підривну» діяльність, яка загрожувала національній безпеці РФ.

Його також звинуватили у «навмисному наданні неправдивої інформації для отримання дипломатичних повноважень в Росії».

Дипломатові дали два тижні, аби він міг покинути територію Росії.

Раніше у Росії було обмежено пересування британських дипломатів у відповідь на ворожі дії з боку Британії. Минулого року Росія заявила британському посольству, що всі дипломати, за винятком посла, повинні будуть повідомляти про свої поїздки в радіусі 120 кілометрів від Москви щонайменше за п'ять днів до такої поїздки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Росія вислала естонського дипломата країни у відповідь на аналогічне рішення Талліна.

Нагадаємо, що раніше Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.

Представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії Росії та кремлівського режиму в публічній діяльності. 

Попри винесені попередження Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому Решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.

Теги: Велика Британія росіяни росія міністр

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