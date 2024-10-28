Канада передала Україні евакуаційні машини LAV 6

Для евакуації поранених Канада надала Україні спеціальні машини

Канада передала Україні сучасні бронемашини LAV 6, оснащені медичним обладнанням, для евакуації поранених, повідомляє місія Канадських збройних сил (CAF) з підтримки сил безпеки України (операція UNIFIER). Про це повідомляє UNIFIER у соціальній мережі Х.

«Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки (у версії «швидка допомога») у Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», – йдеться в повідомленні UNIFIER.

Бронемашини LAV 6 (Light Armoured Vehicle 6) є сучасним розробленням канадського оборонного концерну General Dynamics Land Systems. Ця бойова машина призначена для виконання різноманітних завдань, зокрема для забезпечення мобільності, захисту особового складу та виконання тактичних операцій.

LAV 6 активно використовується збройними силами Канади та іншими країнами-партнерами. Вона призначена для виконання завдань в умовах бойових дій, включаючи патрулювання, розвідку, підтримку вогнем та евакуацію поранених.

LAV 6 є розвитком попередніх моделей LAV, зокрема LAV III, і має покращені характеристики в плані захисту, мобільності та вогневої потужності. Вона також може бути оснащена сучасними системами зв'язку та управління боєм, що підвищує ефективність під час виконання місій.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року.

Раніше стало відомо, що під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки.

Нагадаємо, Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів ($47 млн). Нова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту.