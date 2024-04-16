Росія вислала естонського дипломата: причина
Міністр закордонних справ зауважив, що такий крок Росії був очікуваним, адже Естонія вислала російського дипломата 19 березня
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Росія вислала естонського дипломата країни у відповідь на аналогічне рішення Талліна. Про це повідомляє ERR.
«Сьогодні був викликаний тимчасовий повірений у справах Естонії в Росії і вручена нота, в якій один естонський дипломат оголошений персоною нон грата і повинен залишити Росію протягом тижня», – сказав Маргус Цахкна.
Міністр закордонних справ зауважив, що такий крок Росії був очікуваним, адже Естонія вислала російського дипломата 19 березня. Це сталося через втручання російського посольства у внутрішні справи країни та судовий процес.
«Естонія не допускає гібридних антибезпекових операцій, організованих російськими спецслужбами, на своїй території, і ми негайно на них реагуємо», – повідомив Маргус Цахкна.
Нагадаємо, що раніше Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.
Представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії Росії та кремлівського режиму в публічній діяльності.
Попри винесені попередження Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому Решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.
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