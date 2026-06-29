На більшості території РФ запроваджено обмеження на продаж пального: карта Reuters

Раніше російський диктатор Путін визнав дефіцит палива

Масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Наразі водії майже по всій країні обмежені в кількості пального, яке вони можуть придбати. Найбільш суворі ліміти діють на всіх захоплених Росією територіях України, у Сибіру та більшій частині південної РФ. Єдиним регіоном без офіційних обмежень залишається Москва та кілька віддалених областей, хоча навіть у столиці через брак ресурсів закриваються окремі АЗС, а на приватних заправках ціни підскочили на 10% (до 80 рублів за літр).

Президент Володимир Путін під час недільної зустрічі з урядовцями офіційно визнав, що удари українських дронів спричинили дефіцит палива в регіонах, але запевнив, що влада займається вирішенням цієї проблеми.

Найкритичніша ситуація фіксується в окупованому Криму, де через планомірні удари ЗСУ по лініях постачання повністю призупинено продаж пального приватним автомобілістам, а також скорочено години роботи громадського транспорту та кафе. Коли ж у Севастополі влада дозволила обмежений продаж бензину, ціна літра злетіла майже втричі – до 189 рублів, що викликало величезні черги.

Криза також охопила Ростов-на-Дону, де на багатьох АЗС повністю зникло пальне, через що місцеві мешканці змушені припиняти роботу. Російська паливна асоціація зазначає, що на великих державних заправках Москви ціни поки залишаються стабільними, проте загальна інфраструктура міста вже відчуває наслідки нещодавнього підриву столичного нафтопереробного заводу.

Жовтим позначено регіони з частковими обмеженнями, а червоним регіони з сильними обмеженнями карта Reuters

Як відомо, російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль. Замість звичних суперечок про те, хто підрізав у потоці, тепер у центрі уваги – хто першим доїде до паливної колонки.

У мережі поширюються відео з російських регіонів, зокрема з Рязані, Краснодара та Москви. На одному з роликів чоловіки штовхаються та влаштовують бійку в черзі за бензином. На іншому – жінки сваряться через місце в черзі до заправки.