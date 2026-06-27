Александр Стубб озвучив доволі несподіваний і жорсткий сценарій завершення війни в Україні, який передбачає тимчасову паузу на фронті

Для успішного запуску мирного процесу в Україні необхідно досягти безумовного та всеохопного припинення вогню на 60 днів за американською формулою. При цьому остаточно змусити Росію завершити війну зможуть не економічні труднощі чи катастрофічні втрати армії, а винятково масштабний бунт власного населення. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю Politico заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Президент Фінляндії вважає, що для відновлення мирного процесу необхідно використати так звану американську формулу, яка вже застосовувалася для врегулювання конфліктів у Газі та Ірані. Головним кроком цієї ініціативи має стати двомісячна пауза на фронті. Цей процес повинен мати абсолютно безумовний та всеохопний характер з обох сторін.

«Нам потрібне шістдесятиденне припинення вогню», – пояснив політик головну вимогу для початку діалогу.

Відповідаючи на запитання щодо можливості реалізації такого сценарію, політик зазначив, що Дональд Трамп є дуже хорошим переговірником. Тому саме він потенційно здатний забезпечити виконання цих складних домовленостей.

Оцінюючи поточну ситуацію на полі бою, Александр Стубб підкреслив, що сьогодні Україна має значно більше важелів для переговорів, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення. Ще одним позитивним сигналом є зміна суспільних настроїв усередині країни-агресорки. За словами президента, більшість російського населення вже зараз хоче остаточного закінчення цієї війни.

Водночас очільник Фінляндії застеріг від марних ілюзій щодо причин потенційного падіння російського режиму. Він переконаний, що Росія ніколи не зупинить агресію через масштабні економічні складнощі чи колосальну загибель власних солдатів. Єдиним реальним фактором, який змусить Кремль відступити, є внутрішній суспільний бунт.

«Війна закінчиться, якщо населення обернеться проти неї», – різко резюмував Александр Стубб.

Нагадаємо, виконувач обов'язків керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України («Альфа») на псевдо Сократ вважає, що російсько-українська війна навряд чи завершиться в один конкретний день, а головним питанням стане не сама дата її закінчення, а умови, на яких це відбудеться.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

Тим часом, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.