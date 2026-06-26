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США поновили санкції проти російської нафти – Офіс президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США поновили санкції проти російської нафти – Офіс президента
фото: Reuters

Діють нафтові санкції США проти російської нафти

США відновили дію нафтових санкцій проти Росії після тимчасового послаблення, яке діяло кілька місяців через ситуацію в Ормузькій протоці. Про це «РБК-Україна» заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Главком».

«Нафтові санкції США проти «Роснефти» та «Лукойлу» в силі», – зазначив Власюк.

Напередодні американський лідер Дональд Трамп на полях саміту G7 натякнув, що США незабаром зможуть поновити санкції проти російської нафти.

Нагадаємо, що у травні Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжили ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.

Як повідомлялося, турецькі судноплавні компанії стали одним із головних інструментів, які допомагають Росії обходити західні санкції на експорт нафти. Саме Туреччина перетворилася на ключовий логістичний центр російського «тіньового флоту».

Зауважимо, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачає нові обмеження проти Росії, зокрема щодо банківського сектору, операторів криптовалют, «тіньового флоту» та експорту енергоносіїв. Крім того, документ містить пропозицію заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям. Остаточне рішення щодо нового пакета санкцій країни-члени Євросоюзу мають ухвалити після завершення переговорів.

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Теги: нафта росія санкції Владислав Власюк

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