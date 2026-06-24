Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія намагалася навчити чат-ботів просувати свої наративи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагалася навчити чат-ботів просувати свої наративи
Росія створила 200 тис. сторінок для впливу на пошукову видачу
фото: Укрінформ

Для цього Кремль планував створити мережу фейкових медіа, псевдо-Wikipedia та сотні тисяч сторінок із потрібним контентом

Пов'язана з Кремлем структура намагалася впливати не лише на користувачів соціальних мереж, а й на пошукові системи та популярні чат-боти зі штучним інтелектом. Для цього російські оператори впливу планували створити масштабну мережу сайтів, фейкових медіа та довідкових ресурсів, які мали просувати проросійські наративи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спроба впливу на джерела даних для пошукових систем

Згідно з матеріалами, які опинилися в розпорядженні журналістів, російські структури намагалися отримати вплив на джерела інформації, які використовують пошукові системи та великі мовні моделі для формування відповідей користувачам.

Усього було проаналізовано 73 документи, серед яких проєктні пропозиції, скриншоти листування та технічні матеріали. Вони датовані періодом із травня 2023 року до квітня 2026 року.

Документи свідчать, що SDA розробляла проєкти зі створення мережі довідкових ресурсів, схожих на Wikipedia, медіаплатформ та аналітичних центрів, які мали формувати потрібний інформаційний порядок денний у різних країнах.

Мережа сайтів для просування наративів

Одним із напрямків роботи було створення у Вірменії сайту, що копіював формат Wikipedia. Такий ресурс мав просувати проросійські наративи через популярні інформаційні статті. Відповідна пропозиція з'явилася менш ніж за два місяці до парламентських виборів у країні. Bloomberg виявив три подібні ресурси, створені у січні, однак згодом їх заблокував хостинг-провайдер.

Ще масштабнішим був проєкт для Німеччини. Відповідно до документів, там планували створити близько 200 тис. вебсторінок. Крім того, передбачалося щомісячне редагування щонайменше 100 матеріалів для впливу на результати пошукової видачі та, як зазначено у документах, для «навчання» шести платформ штучного інтелекту.

Вплив через пошукову оптимізацію

Експерти вважають, що таким чином російські структури намагалися не напряму впливати на чат-боти, а формувати масив даних, на який ті могли б спиратися під час генерування відповідей.

«Їхній підхід полягає в тому, щоб спробувати зламати пошукові системи, заповнюючи зону контентом, який перехресно посилається на їхній контент або їхні наративи. Це їхній непрямий спосіб проникнення в популярні чат-боти та пошукові системи», – зазначила позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради та колишня співробітниця Державного департаменту США Катерина Сєдова.

Social Design Agency перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу через участь у кремлівських кампаніях дезінформації. У 2024 році Міністерство юстиції США назвало агенцію учасником «тривалої кампанії іноземного шкідливого впливу», організованої російською владою.

Санкції та подальші інформаційні операції

Ключовою фігурою у витоку документів називається Софія Захарова – співробітниця кремлівського управління інформації та комунікацій, проти якої ЄС запровадив санкції у 2024 році. У документах також згадуються проєкти, орієнтовані на Францію, Велику Британію та Німеччину.

Окремо російські структури планували сформувати базу даних із 10 тис. акаунтів лідерів громадської думки. Її мали використовувати для розміщення близько 2 тис. повідомлень у соціальних мережах та аналізу суспільних настроїв для подальшого просування потрібних Кремлю інформаційних кампаній.

Нагадаємо, що у російських школах запроваджено обов'язкові заняття з початкової військової підготовки, проводяться уроки пропагандистського спрямування, а також розширюється діяльність руху «Юнармія». Крім того, раніше повідомлялося, що російські університети отримували неофіційні вимоги щодо залучення студентів до служби в армії та участі у війні проти України. За даними Служби зовнішньої розвідки України, нині ця політика набуває нових масштабів: елементи військової підготовки активно інтегруються навіть у літні дитячі табори та позашкільні програми.

Теги: росія пропаганда штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ затримала агентку, яка передавала координати українських позицій РФ
Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію
25 травня, 10:18
Військовий аеродром знаходиться у Воронежі
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
27 травня, 07:39
Сніжана Єгорова біля статуї Йосипа Сталіна
Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову
2 червня, 16:45
Тетяна Іванівна опинилася в самому епіцентрі ракетного удару
Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»
30 травня, 18:15
Зеленський: Росія втрачає до 35 тисяч військових щомісяця
Зеленський оцінив результати російського наступу у травні
3 червня, 19:54
Попри окремі тактичні просування на фронті, Росія досі не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України
Естонська розвідка побачила нову проблему Росії на окупованих територіях
12 червня, 15:31
Дефіцит бензину зафіксували у 53 регіонах
Паливний колапс у Росії: дефіцит бензину охопив майже дві третини регіонів
17 червня, 13:19
У першому кварталі 2026 року частка прибуткових агропідприємств скоротилася до 68,6% проти 77,9% роком раніше
У РФ зафіксовано найповільніший темп посівної з 2018 року – розвідка
12 червня, 07:47
Ексочільниця розвідки США Тулсі Габбард зробила нову заяву про Україну і одразу потрапила під критику
Російські фейки отримали нове життя. Ексочільниця розвідки США потрапила в халепу
13 червня, 14:28

Соціум

Кремль почав готувати росіян до війни з Європою
Кремль почав готувати росіян до війни з Європою
Канада оприлюднила фото нової військової допомоги Україні
Канада оприлюднила фото нової військової допомоги Україні
Росія намагалася навчити чат-ботів просувати свої наративи
Росія намагалася навчити чат-ботів просувати свої наративи
Дрони замість книжок: Росія перетворила літні табори на полігони - розвідка
Дрони замість книжок: Росія перетворила літні табори на полігони - розвідка
Колапс на залізниці: Deutsche Bahn зупинила рух потягів по всій Німеччині
Колапс на залізниці: Deutsche Bahn зупинила рух потягів по всій Німеччині
Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії
Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua