Для цього Кремль планував створити мережу фейкових медіа, псевдо-Wikipedia та сотні тисяч сторінок із потрібним контентом

Пов'язана з Кремлем структура намагалася впливати не лише на користувачів соціальних мереж, а й на пошукові системи та популярні чат-боти зі штучним інтелектом. Для цього російські оператори впливу планували створити масштабну мережу сайтів, фейкових медіа та довідкових ресурсів, які мали просувати проросійські наративи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спроба впливу на джерела даних для пошукових систем

Згідно з матеріалами, які опинилися в розпорядженні журналістів, російські структури намагалися отримати вплив на джерела інформації, які використовують пошукові системи та великі мовні моделі для формування відповідей користувачам.

Усього було проаналізовано 73 документи, серед яких проєктні пропозиції, скриншоти листування та технічні матеріали. Вони датовані періодом із травня 2023 року до квітня 2026 року.

Документи свідчать, що SDA розробляла проєкти зі створення мережі довідкових ресурсів, схожих на Wikipedia, медіаплатформ та аналітичних центрів, які мали формувати потрібний інформаційний порядок денний у різних країнах.

Мережа сайтів для просування наративів

Одним із напрямків роботи було створення у Вірменії сайту, що копіював формат Wikipedia. Такий ресурс мав просувати проросійські наративи через популярні інформаційні статті. Відповідна пропозиція з'явилася менш ніж за два місяці до парламентських виборів у країні. Bloomberg виявив три подібні ресурси, створені у січні, однак згодом їх заблокував хостинг-провайдер.

Ще масштабнішим був проєкт для Німеччини. Відповідно до документів, там планували створити близько 200 тис. вебсторінок. Крім того, передбачалося щомісячне редагування щонайменше 100 матеріалів для впливу на результати пошукової видачі та, як зазначено у документах, для «навчання» шести платформ штучного інтелекту.

Вплив через пошукову оптимізацію

Експерти вважають, що таким чином російські структури намагалися не напряму впливати на чат-боти, а формувати масив даних, на який ті могли б спиратися під час генерування відповідей.

«Їхній підхід полягає в тому, щоб спробувати зламати пошукові системи, заповнюючи зону контентом, який перехресно посилається на їхній контент або їхні наративи. Це їхній непрямий спосіб проникнення в популярні чат-боти та пошукові системи», – зазначила позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради та колишня співробітниця Державного департаменту США Катерина Сєдова.

Social Design Agency перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу через участь у кремлівських кампаніях дезінформації. У 2024 році Міністерство юстиції США назвало агенцію учасником «тривалої кампанії іноземного шкідливого впливу», організованої російською владою.

Санкції та подальші інформаційні операції

Ключовою фігурою у витоку документів називається Софія Захарова – співробітниця кремлівського управління інформації та комунікацій, проти якої ЄС запровадив санкції у 2024 році. У документах також згадуються проєкти, орієнтовані на Францію, Велику Британію та Німеччину.

Окремо російські структури планували сформувати базу даних із 10 тис. акаунтів лідерів громадської думки. Її мали використовувати для розміщення близько 2 тис. повідомлень у соціальних мережах та аналізу суспільних настроїв для подальшого просування потрібних Кремлю інформаційних кампаній.

Нагадаємо, що у російських школах запроваджено обов'язкові заняття з початкової військової підготовки, проводяться уроки пропагандистського спрямування, а також розширюється діяльність руху «Юнармія». Крім того, раніше повідомлялося, що російські університети отримували неофіційні вимоги щодо залучення студентів до служби в армії та участі у війні проти України. За даними Служби зовнішньої розвідки України, нині ця політика набуває нових масштабів: елементи військової підготовки активно інтегруються навіть у літні дитячі табори та позашкільні програми.