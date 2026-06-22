Російський дрон атакував іноземний суховантаж у Чорному морі

Після влучання на борту спалахнула масштабна пожежа, а екіпаж довелося терміново евакуйовувати силами українських військових моряків

Іноземне цивільне судно зазнало атаки російського безпілотника під час перебування у Чорному морі. Внаслідок удару на борту виникла масштабна пожежа, а членів екіпажу евакуювали катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС України.

Ударний безпілотник РФ влучив у суховантажне судно VICTRESS, яке належить турецькому судновласнику та ходить під прапором Панами. На борту перебували дев’ять членів екіпажу: громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

фото: ВМС

фото: ВМС

Після влучання дрона на судні спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу поширення вогню та складну обстановку було ухвалено рішення про проведення рятувальної операції.

Екіпажі катерів ВМС України оперативно прибули до місця події та евакуювали моряків із суховантажу.

«Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати», – повідомили у Військово-Морських Силах.

У військовому відомстві наголосили, що цей інцидент став черговим підтвердженням того, що Росія продовжує створювати загрозу для цивільного судноплавства та порушувати норми міжнародного морського права.

«Цей випадок вкотре демонструє, що російська федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству», – зазначили у ВМС.

Українські військові запевнили, що й надалі вживатимуть усіх можливих заходів для забезпечення безпеки морських шляхів та цивільних суден у Чорному морі.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські дрони атакували два цивільні судна, які виходили з портів Одеської області. Тоді під удар потрапило судно під прапором Панами, внаслідок чого загинув один член екіпажу та ще двоє отримали поранення. Також було пошкоджене судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де постраждали троє моряків.