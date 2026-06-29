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WP: Удари українських дронів спровокували паніку та масштабну економічну кризу в Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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WP: Удари українських дронів спровокували паніку та масштабну економічну кризу в Росії
Дим з нафтопереробного заводу після атаки українських дронів в Москві
фото: Reuters

Не дивлячись на болючі удари по РФ, дефіцит палива та різке падіння фондового ринку, Володимир Путін навряд чи закінчить війну

Кремль опинився в критичній ситуації через дедалі глибші нальоти українських безпілотників, які паралізували чверть нафтопереробних потужностей РФ, спричинили гострий дефіцит палива та уразили стратегічні оборонні об'єкти. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Через знищення інфраструктури та припинення продажу пального в окупованому Криму оголошено надзвичайний стан, а серед місцевого населення наростає паніка. Ситуацію для Москви ускладнює очевидна зміна риторики Дональда Трампа, який на саміті G7 підтримав територіальну цілісність України та натякнув на посилення санкцій проти РФ, що призвело до рекордної паніки на російському фондовому ринку та обвалу акцій на 13%.

Одночасно з цим через переговори США та Ірану світові ціни на нафту впали, позбавивши Кремль надходжень для фінансування армії в момент, коли реальний дефіцит російського бюджету вже сягнув катастрофічних 6 трлн рублів.

У бізнес-колах та серед еліти РФ панує повна невизначеність і страх перед тривалою війною, до якої влада виявилася абсолютно не готовою, оскільки російська ППО спроможна захищати лише Москву, резиденцію Путіна на Валдаї та Керченський міст. Публічно російське керівництво намагається применшити масштаби катастрофи, проте за лаштунками голова «Роснефти» Ігор Сєчін уже офіційно назвав збитки «безпрецедентними», а уряд розглядає повну заборону експорту дизеля.

Щоб урятувати фінансову систему від колапсу на тлі вичерпання суверенного фонду, у Держдумі вже відкрито лунають заклики примусово конфіскувати 130 трлн рублів із приватних банківських рахунків громадян та бізнесу, а Мінфін готує доступ до $40 млрд пенсійних накопичень. Попри очевидну стагнацію та загрозу масових дефолтів через високу ставку центробанку у 14,25%, аналітики прогнозують, що Путін не піде на переговори у відповідь на 40-денну операцію впливу Володимира Зеленського, а натомість спробує розпочати новий цикл воєнної ескалації.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Теги: росія війна безпілотник Москва

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