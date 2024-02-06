У Литві на узбережжі знайдено російський гідролокатор

Знайдений сонар за допомогою гідроакустичних датчиків фіксує рух і проходження підводних човнів

У Литві на узбережжі знайшли гідролокатор російського зразка, який зазвичай використовують для збору розвідувальної інформації та виявлення підводних човнів. Про це повідомили Збройні сили Литви.

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3 лютого Військово-морські сили Литви отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.

Як встановили фахівці ВМС, це сонар, який за допомогою гідроакустичних датчиків фіксує рух і проходження підводних човнів. На момент виявлення він не працював. Знахідку вилучили й передали на зберігання ВМС.

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Гідроакустична станція, сонар або гідролокатор – засіб звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання.

Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.

Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії.

Нагадаємо, через два роки після повномасшабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею. Про це йдеться у публікації видання Bloomberg.

Нещодавно в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf.