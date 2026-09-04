Нафтові доходи Росії впали до найнижчого рівня за півроку – Bloomberg

Чисті бюджетні надходження Росії від нафти скоротилися на 22% за рік

Доходи Росії від продажу нафти у серпні впали до найнижчого рівня за півроку через зниження експортних цін, що посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Чому впали доходи

За розрахунками агентства на основі даних Мінфіну РФ, оприлюднених у четвер, чисті бюджетні надходження від видобутку нафти становили 326,2 млрд рублів ($3,76 млрд) – приблизно на 22% менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник з лютого. Причиною стало зниження цін на нафту марки Urals, ключовий експортний сорт Росії, на тлі спроб врегулювати конфлікт на Близькому Сході.

Доходи бюджету за серпень розраховувалися виходячи з ціни трохи більш ніж $59 за барель. Для порівняння, навесні середньомісячна ціна Urals сягала піку майже в $95 за барель – тобто зараз вартість російської нафти впала більш ніж на третину від весняного рівня.

У місячному вимірі падіння виявилося ще різкішим: серпневі надходження від нафти скоротилися більш ніж на 60% порівняно з липнем. Причина – ефект високої бази: саме в липні уряд РФ традиційно отримує основну частку надходжень від податку на прибуток виробників, що і забезпечило тимчасовий стрибок.

Субсидії з'їдають надходження

Додатковий удар по серпневих доходах завдали масштабні державні виплати нафтопереробним заводам для забезпечення внутрішніх поставок пального: субсидії перевищили 197 млрд рублів (близько $2,3 млрд) лише за місяць. Загалом з початку 2026 року НПЗ вже отримали субсидій на паливо на суму майже 916 млрд рублів (приблизно $10,6 млрд).

Такі виплати РФ змушена нарощувати на тлі регулярних українських ударів по нафтопереробних заводах, які скорочують внутрішнє виробництво пального й змушують владу компенсувати дефіцит бюджетними коштами.

Загальні доходи Росії від нафти й газу в серпні знизилися на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 424 млрд рублів (близько $4,9 млрд). Нафтогазовий сектор і надалі забезпечує приблизно п'яту частину надходжень федерального бюджету РФ.

Нагадаємо, ще на початку серпня аналітики попереджали, що бюджет РФ чекає важкий місяць: липневе зростання нафтогазових доходів на 37% було статистичною аномалією, пов'язаною з квартальним ефектом і рекордними цінами, тоді як реальні місячні надходження вже тоді впали більш ніж на третину. До слова, дефіцит бюджету РФ різко зріс попри високі нафтові доходи ще у липні – на тлі напруженості довкола Ормузької протоки.