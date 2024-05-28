Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн
Траулер перебуває на підконтрольній Україні території
фото з відкритих джерел

Власник траулера «Бухта Соколовская» входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України

Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская». Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вартість траулера, за даними Служби безпеки України, може складати близько 1 млрд грн. Траулер перебуває на підконтрольній Україні території.

«Траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом Ради федерації федеральних зборів Російської Федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ. 

Як член Ради федерації федеральних зборів РФ, Верховський О.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Встановлено, що Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Зазначено, що вартість арештованого промислового судна становить майже мільярд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного флоту олігарха. Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

До слова, Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колаборанта та гауляйтера так званої «адміністрації» на окупованій частині Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів – батька і сина.

Читайте також: Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»
Теги: санкції Міністерство юстиції корабель олігархи росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти змушені вивозити військових для надання навіть першої медичної допомоги на територію РФ
Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими окупантами
Сьогодні, 07:27
Нардепка: На Заході дуже хороше ставлення до наших військових, усі знають, наскільки вони бережно поводяться з технікою
Нардепка розповіла, як західні партнери ставляться до втрат своєї техніки на фронті
25 травня, 20:01
Слабке дотримання санкцій дало змогу Росії наростити військове виробництво
Група з санкцій проти РФ пропонує відродити санкційний орган часів Холодної війни
23 травня, 07:27
Навчання екіпажів відбуваються за місцем розташування кораблів
Україна формує флот за межами Азово-Чорноморського регіону: ЗСУ розкрили деталі
22 травня, 21:35
Російська символіка буде заборонена на Іграх у Парижі
МОК заборонив пропагандистам з РФ використовувати російську символіку на Олімпіаді
17 травня, 20:59
Стаття в The New York Times наробила галасу серед українців
Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times
15 травня, 17:37
За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
Порошенка розшукують за «статтею» Кримінального кодексу РФ
Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
4 травня, 16:18
ОАЕ засудили вторгнення в Україну, а також сприяли обміну полоненими між Росією та Україною
США та Євросоюз підозрюють Арабські Емірати у збільшенні співпраці з Росією – Reuters
1 травня, 23:42

Економіка

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн
Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари
Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари
Держборг України перевищив 6 трлн грн
Держборг України перевищив 6 трлн грн
Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
«Гарантований покупець» заборгував «Харківенергозбуту» 2 млрд грн, – заява
«Гарантований покупець» заборгував «Харківенергозбуту» 2 млрд грн, – заява
«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV
«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
13K
Куди тягне Росію диктатор Путін?
12K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
9479
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
9234
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
7819
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua