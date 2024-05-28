Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн

Власник траулера «Бухта Соколовская» входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України

Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская». Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вартість траулера, за даними Служби безпеки України, може складати близько 1 млрд грн. Траулер перебуває на підконтрольній Україні території.

«Траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом Ради федерації федеральних зборів Російської Федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ.

Як член Ради федерації федеральних зборів РФ, Верховський О.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Встановлено, що Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Зазначено, що вартість арештованого промислового судна становить майже мільярд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного флоту олігарха. Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

До слова, Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колаборанта та гауляйтера так званої «адміністрації» на окупованій частині Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів – батька і сина.