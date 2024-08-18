У Латвії відомий спортсмен потрапив у халепу через жарт про громадянство РФ

Смирнов пожартував про російське громадянство, і мав розмову з представниками спецслужб

Зі Смирновим було проведено бесіду, і його попередили про можливу кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинних дій

Служба державної безпеки Латвії викликала на бесіду з колишнього чемпіона Латвії з боксу Микиту Смирнова. Напередодні він заявив про те, що отримав російське громадянство. Про це повідомляє Delfi.

Латвійська Служба безпеки розглянула цей випадок, але не виявила ознак злочинного діяння. Зі Смирновим було проведено бесіду, і його попередили про можливу кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинних дій.

У відомстві зазначили, що такі публічні висловлювання в умовах, коли Росія розв'язала війну проти України, не відповідають інтересам національної безпеки Латвії та створюють враження непрямої підтримки російської агресії.

Нагадаємо, 13 серпня колишній чемпіон Латвії з боксу Микита Смирнов заявив у своєму Instagram, що прийняв російське громадянство. Через деякий час спортсмен написав, що це був жарт.

Раніше українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови.