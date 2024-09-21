Окупанти вдарили по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі
Люди досі перебувають під завалами
Вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, троє отримали поранення, серед них є діти. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами», – написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Наразі до ліквідації наслідків атаки залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.
Пізніше Вілкул повідомив про третю загиблу, яка померла в автомобілі швидкої допомоги.
Інформація про кількість жертв та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15.
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