Окупанти вдарили по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі

Люди досі перебувають під завалами

Вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, троє отримали поранення, серед них є діти. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами», – написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Наразі до ліквідації наслідків атаки залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

Пізніше Вілкул повідомив про третю загиблу, яка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Інформація про кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15.