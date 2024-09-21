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Окупанти вдарили по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі
На місці працюють рятульники
фото з відкритих джерел

Люди досі перебувають під завалами

 Вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, троє отримали поранення, серед них є діти. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами», – написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Наразі до ліквідації наслідків атаки залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

Пізніше Вілкул повідомив про третю загиблу, яка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Інформація про кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15.

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Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул Telegram

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