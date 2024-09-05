Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак

Раніше румунський парламент ухвалив відповідне рішення

Глава Румунії Клаус Йоганніс підписав у четвер, 5 вересня, законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

3 вересня цей законопроєкт схвалила нижня палата парламенту Румунії.

Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

Як відомо, влада Румунії ще в червні цього року заявляла про намір передати Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

Раніше коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.