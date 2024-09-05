Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак
фото: commons.wikimedia.org

Раніше румунський парламент ухвалив відповідне рішення

Глава Румунії Клаус Йоганніс підписав у четвер, 5 вересня, законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

3 вересня цей законопроєкт схвалила нижня палата парламенту Румунії.

Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

Як відомо, влада Румунії ще в червні цього року заявляла про намір передати Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

Раніше коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.

Читайте також:

Теги: Patriot законопроєкт парламент Telegram влада Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Встановленням цього факту займається спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Виплати від держави: на що можуть розраховувати звільнені з полону українці
8 серпня, 23:00
Дніпро атакували ворожі БпЛА
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки безпілотників
9 серпня, 01:34
Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до відбою тривоги
У Київській області працює ППО
21 серпня, 03:41
До регіону летіли ворожі дрони
У Хмельницькій області чути вибухи
20 серпня, 02:34
У ДСНС повідомили, що о 14:40 пожежу на промисловому об’єкті Тернопільщині ліквідували
Влада повідомила нові дані про стан повітря на Тернопільщині
21 серпня, 01:42
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
21 серпня, 10:25
Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні
21 серпня, 13:24
На допитах Павло Дуров заявив, що відкрив офіційний канал зв'язку з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції
Затримання та перші допити Дурова: ЗМІ розкрили подробиці
31 серпня, 19:52
Туристичний податок в Італії може зрости
Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
3 вересня, 15:50

Політика

Литва ставить «зуби дракона» навпроти мосту до Росії
Литва ставить «зуби дракона» навпроти мосту до Росії
«Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби
«Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби
Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot
Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot
«Байден був моїм фаворитом»: Путін заявив, кого нині підтримує на виборах США
«Байден був моїм фаворитом»: Путін заявив, кого нині підтримує на виборах США
Пошуки російського дрона у Польщі: військові повідомили результати
Пошуки російського дрона у Польщі: військові повідомили результати
Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17
Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
9782
Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua