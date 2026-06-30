Найбільший зберігач активів РФ подав до суду на Центробанк Росії

Euroclear намагається захистити свої активи від можливого арешту після рішення російського суду про стягнення понад €220 млрд

Бельгійський депозитарій Euroclear, який зберігає основну частину заморожених у Європі активів Центрального банку Росії, подав позов до суду в Брюсселі проти Центробанку РФ. Компанія прагне заблокувати виконання рішення російського суду та захистити свої активи від можливих претензій Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Echo.

За інформацією видання, російський суд зобов'язав Euroclear виплатити понад €220 млрд компенсації за замороження російських активів після початку повномасштабної війни проти України.

У Euroclear пояснили, що звернулися до бельгійського суду, оскільки штаб-квартира компанії розташована саме в Брюсселі, а тому лише бельгійська юрисдикція має право розглядати відповідні спори.

Крім того, у депозитарії заявили, що Центральний банк Росії порушив умови укладених договорів. Також у компанії наголосили, що судовий процес у Росії відбувався у закритому режимі та не відповідав принципам справедливого судочинства.

У Euroclear побоюються, що рішення російського суду вже набуло статусу виконавчого документа. Через це Росія може спробувати домогтися арешту активів депозитарію, розташованих за межами Європейського Союзу. Саме для запобігання такому розвитку подій компанія звернулася до суду в Бельгії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько €300 млрд активів Центрального банку РФ. Понад €200 млрд із цієї суми перебувають на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.







