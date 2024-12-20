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НАТО наступного року посилить свою присутність в Україні

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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НАТО наступного року посилить свою присутність в Україні
Представництва НАТО існують тільки до моменту вступу країни до Альянсу
фото з відкритих джерел

Цьогоріч НАТО потроїло свою присутність в Україні і не збирається зупинятися

НАТО суттєво збільшило свою присутність в Україні цього року та планує продовжувати нарощувати її у 2025 році. Про це повідомив глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«НАТО присутнє в Україні вже 26 років у різних формах: від Офісу зв’язку до Центру інформації та документації, а зараз у вигляді представництва НАТО. За цей рік наша присутність тут потроїлася, і ми плануємо ще більше її посилити наступного року», – зазначив Тернер.

Посадовець підкреслив, що рішення відповідає основним підсумкам Вашингтонського саміту НАТО, а також раніше ухваленим домовленостям. Наразі головною метою є представлення штаб-квартири НАТО та підтримка зв’язку між нею та Україною.

«Ми прагнемо представляти весь порядок денний співпраці між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність», – пояснив Тернер.

На цей час команда представництва складається приблизно з 50 осіб, але наступного року очікується її розширення ще на 20 працівників. «Це буде комбінація українських і міжнародних колег, адже роботи дуже багато», – додав він.

Тернер також зауважив, що представництва НАТО існують тільки до моменту вступу країни до Альянсу, виконуючи роль спільних «очей» і «вух» для штаб-квартири НАТО. «Ми допомагаємо реалізувати порядок денний співпраці та підтримувати наших українських колег», – наголосив він.

Нагадаємо, що НАТО офіційно почало координувати військову допомогу Україні. Нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

З 2022 року координацією поставок західної зброї в Україну займався центр управління для координації поставок і оптимізації доставки військової допомоги Україні (EUCOM), який очолювали США.

Як повідомлялося, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни.

  

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Теги: військова допомога війна НАТО Україна

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