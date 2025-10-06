Рубіо розповів, хто може стати наступником Трампа на посаді президента

Держсекретар стверджує, що наступним кандидатом у президенти від Республіканської партії буде Джей Ді Венс

Раніше повідомлялося, що президент США розглядає Рубіо як можливого наступника руху MAGA

Наступним кандидатом від Республіканської партії на посаду президента ймовірно стане віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

Під час розмови журналістка зазначила, що за словами низки джерел, президент США Дональд Трамп розглядає Рубіо як можливого наступника руху Make America Great Again. У зв’язку вона запитала держсекретаря, чи готовий він балотуватися у 2028 році, якщо про це проситиме Трамп.

«Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов’язками», – зазначив Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в програмі «Squawk Box» на телеканалі CNBC заявив, що «ймовірно» не балотуватиметься на третій термін, хоча «хотів би» цього, посилаючись на свої високі рейтинги. Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента більше двох разів, навіть якщо ці терміни не були послідовними. Однак, попри цю конституційну заборону, сам Трамп та його союзники неодноразово обговорювали можливість балотування на ще один термін.

Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив, що, можливо, візьме участь у виборах глави держави у 2028 році.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американський президент Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії.