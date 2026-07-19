Губернаторка Нью-Джерсі розгнівана ідеєю ФІФА додатково заробити на фіналі Чемпіонату світу

Газон арени в передмісті Нью-Йорка став яблуком розбрату

Очільниця штату незадоволена планами керівної футбольної організації

Влада американського штату Нью-Джерсі обурена продажем Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) газону з фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Губернаторка Майкі Шеррілл і місцеві законодавці виступили проти планів ФІФА продавати фрагменти поля стадіону «МетЛайф» в Іст-Резерфорді після турніру. Представник губернатора заявив, що платники податків, які оплатили заміну покриття, повинні отримати частину виторгу. Фінал Кубка світу відбудеться 19 липня.

«Як уже казала губернаторка, Нью-Джерсі заплатив мільйони доларів за покриття стадіону, і платники податків штату повинні отримати частку від виторгу», – заявили в команді Шеррілл.

ФІФА виставила фрагменти газону на продаж за 450 доларів. Вартість дорожчих варіантів доходить до 3 тисяч «зелених». Федерація наполягає, що левова частка виторгу піде в регіональний оргкомітет, а ФІФА залишаться лише номінальні роялті.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. «Альбіселесте» – чинні чемпіони планети.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.