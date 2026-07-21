Біля відомої пам'ятки в Афінах чоловік із ножем напав на туристів

Нападник атакував греко-американську пару біля входу до археологічного комплексу

В Афінах чоловік із ножем напав на двох туристів поблизу Акрополя. Постраждалих доправили до лікарні, нападника затримали на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та ERT NEWS.

Напад стався вранці 21 липня на пішохідній вулиці неподалік від входів до Акрополя та однойменного музею. Чоловік атакував пару греко-американських туристів. Жінка дістала легке поранення ноги. Чоловіка госпіталізували із серйознішими пораненнями руки. Обох потерпілих доправили до лікарні машинами швидкої допомоги.

Нападника затримали на місці події. Правоохоронці наразі не розкривають його особу. Попри інцидент, Акрополь і музей не зачиняли, вони продовжили працювати у звичайному режимі.

За даними ERT NEWS, нападнику 60 років й він уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2019 році чоловіка затримували в районі площі Синтагма за носіння ножа, а у 2026 році проти нього відкрили справу через образи. Упродовж 2019-2024 років підозрюваного також неодноразово доправляли до відділків поліції для встановлення особи. Крім цього, затриманий раніше проходив примусове психіатричне лікування. У червні 2026 року його госпіталізували до афінської лікарні, а у 2022-му прокуратура видавала розпорядження про поміщення чоловіка до психіатричної клініки, однак тоді поліція не змогла його знайти.

Раніше у польському Плоцьку дорослий чоловік напав у міському автобусі на 15-річного українця через те, що той розмовляв українською. Нападник ударив підлітка, а потім виштовхнув його та подругу з автобуса. Справу розслідує районна прокуратура, особу чоловіка встановлюють.