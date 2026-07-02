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Politico: Адміністрація Трампа готує заходи проти «пологового туризму»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Адміністрація Трампа готує заходи проти «пологового туризму»
Трамп програв у суді та не зміг скасувати громадянство за правом народження, тому шукає інші варіанти
фото: The New York Times

Пропозиції варіюються від переслідування організацій або осіб, причетних до «схем пологового туризму», до повної заборони в'їзду вагітним жінкам до США

Білий дім розглядає низку радикальних заходів для боротьби з так званим «пологовим туризмом». Серед ініціатив – запровадження повної заборони на в'їзд до США для вагітних іноземок. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

Нова хвиля обмежень готується у відповідь на нещодавнє рішення Верховного суду США, який заблокував указ Дональда Трампа про обмеження автоматичного права на громадянство за фактом народження. Суд підтвердив чинність 14-ї поправки до Конституції, тому адміністрація вирішила змінити стратегію: замість скасування самого права на громадянство, влада планує фізично та юридично перекрити доступ до країни для потенційних породіль.

Офіційний представник Білого дому зазначив, що адміністрація має намір вести безкомпромісну боротьбу з чинниками, які стимулюють нелегальну міграцію, та з іноземцями, які використовують шахрайські наміри для в'їзду в країну виключно задля народження дитини.

Одразу після судового вердикту Міністерство юстиції США розіслало федеральним прокурорам спеціальний меморандум із закликом об'єднати зусилля з Міністерством внутрішньої безпеки. Документ вимагає надати найвищий пріоритет розслідуванню та кримінальному переслідуванню мереж «пологового туризму». За оцінками аналітиків, щороку під неправдивими приводами до США прибувають тисячі жінок, дані перепису свідчать, що до 26 тис. народжених у Сполучених Штатах дітей на рік можуть бути пов'язані з іноземками, які приїхали туди суто заради пологів.

У Мін'юсті наголосили, що організаторів схем і самих вагітних жінок притягуватимуть до відповідальності не лише за візове шахрайство, а й за іншими статтями федерального законодавства:

  • шахрайство з використанням засобів зв'язку;
  • відмивання грошей;
  • незаконне використання та крадіжка особистих даних;
  • змова з метою майна в сфері охорони здоров'я.

Представники республіканської адміністрації переконані, що рішення Верховного суду не позбавляє виконавчу владу права регулювати правила в'їзду. Зокрема, колишній заступник міністра внутрішньої безпеки Кен Куччинеллі заявив, що згідно зі статтею 212(f) чинного закону про імміграцію, президент має повні повноваження обмежити в'їзд вагітним жінкам, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення. Держдепартамент та Митно-прикордонна служба (CBP) зможуть leгально відмовляти у візах та перетині кордону особам із такими намірами.

Директор з досліджень Центру імміграционных досліджень Джессіка Вон зауважила, що наразі прямої заборони на подорожі для вагітних немає, проте прикордонники та консули вже мають право відмовити у в'їзді, якщо вважають пологи головною метою візиту. Вона додала, що адміністрація планує посилити вимоги до тимчасових віз, зобов'язавши апліканток декларувати факт вагітності чи плани щодо пологів у США, а також скасувати безвізовий режим для деяких віддалених територій, як-от Співдружність Північних Маріанських островів, які часто використовувалися як шпарини у системі.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет під час урочистої промови на американському кладовищі в Кольвіль-сюр-Мер у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії виступив із попередженням на адресу європейських країн. 

Глава Пентагону порівняв історичні події 1944 року із сучасною ситуацією на континенті, заявивши, що сьогодні європейські пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії штурмують човни з мігрантами та «небезпечні ідеології». Гегсет закликав європейські столиці негайно вжити заходів проти масової імміграції, поки не стало надто пізно.

Теги: США Дональд Трамп вагітність

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