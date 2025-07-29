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Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка
Британська розвідка: У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту
колаж: glavcom.ua

Британська розвідка заявляє, що Росія почала будувати захищені укриття на прикордонних аеродромах після ударів українських БПЛА

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про активне будівництво Росією захищених укриттів на аеродромах, розташованих поблизу російсько-українського кордону. Посилаючись на супутникові знімки у розвідці зазначають, що ця діяльність розглядається як пряма відповідь на численні успішні удари безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британську розвідку.

«У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту вразливих літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, ці аеродроми включають Міллерово, Курськ-Східний та Гвардійське. Супутникові фото демонструють, що нові укриття мають куполоподібний дах, товсті протиударні двері та засипаються землею для забезпечення додаткового захисту.

Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка фото 1
фото: Британська розвідка
Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка фото 2
фото: Британська розвідка

Зокрема, авіабаза Міллерово, розташована приблизно за 17 км на схід від російсько-українського кордону, востаннє була атакована 22 липня 2025 року. Окрім будівництва нових укриттів, вісім новозбудованих наземних укриттів для літаків, ймовірно, вже наближаються до експлуатаційної готовності.

Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка фото 3
фото: Британська розвідка

Британська розвідка наголошує, що будівництво цих захищених укриттів забезпечує додатковий рівень захисту російських літаків від майбутніх ударів БПЛА.

Нагадаємо, у місті Сальськ Ростовській області вночі була атакована залізнична інфраструктура. Ворог активно використовує її для постачання військ та техніки на війну проти України. 

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Теги: британська розвідка росія аеропорт

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