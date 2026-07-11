Санду висунула кандидата на посаду прем’єр-міністра Молдови

Санду наголосила, що очікує від Тофана підтримки всіх процесів, необхідних для європейської інтеграції

Кандидат у прем’єри заявив, що для нього нова посада – «не досягнення, а відповідальність»

Президентка Молдови Мая Санду підтримала пропозицію висунути бізнесмена Василя Тофана на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

На брифінгу 11 липня Санду та лідер партії «Дія та солідарність» PAS Ігор Гросу оголосили про своє рішення, додавши, що у Тофана є 15 днів, щоб сформувати програму та команду і представити їх парламенту на затвердження.

Санду наголосила, що очікує від Тофана підтримки всіх процесів, необхідних для європейської інтеграції, зміцнення державних структур та відродження економіки. Гросу пообіцяв кандидату «всю підтримку та допомогу PAS». «Чекаємо на вас у парламенті, пане Тофан, із пропозиціями», – підсумував Гросу.

Кандидат у прем’єри також виступив на брифінгу, заявивши, що для нього нова посада – «не досягнення, а відповідальність».

«Я зроблю все можливе, щоб виправдати очікування. Я працьовита людина і готовий вкласти в цю роботу всі свої здібності. Знаю, що останні тижні були складними для громадян, і я готовий працювати, щоб завоювати довіру суспільства, не припиняючи необхідних реформ», – запевнив Тофан і додав, що він «командний гравець і готовий до співпраці на благо громадян».

Нагадаємо, 3 липня прем'єр Молдови Александру Мунтяну заявив про свою відставку.