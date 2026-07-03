Прем’єр Молдови раптово подав у відставку

Мунтяну: Коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свої обов’язки відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти

Сьогодні, 3 липня, прем'єр Молдови Александру Мунтяну заявив про свою відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сьогодні я завершую свій термін повноважень на посаді прем’єр-міністра. Я прийняв пропозицію обійняти посаду прем’єр-міністра з великою відповідальністю та твердим переконанням, що зможу сприяти змінам на краще. Коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свої обов’язки відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти», – йдеться у дописі.

Мунтяну додав: «Дякую всім колегам – міністрам, їхнім командам та людям, які працювали професійно й сумлінно. Я й надалі служитиму своїй країні з будь-якої позиції, незалежно від того, де я житиму чи які обов’язки виконуватиму – чи то в державному, чи то в приватному секторі. Вважаю, що обов’язок перед країною пов’язаний не з посадою, а з відданістю, яку ми зберігаємо».

Александру Мунтяну очолив уряд Молдови менше року тому, в жовтні. Він понад 20 років жив в Україні.

Зауважимо, у лютому Александру Мунтяну приїхав із візитом до України. «Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі, об'єднані нашою відданістю справедливому та міцному миру і нашому спільному майбутньому в ЄС», – сказав він тоді.