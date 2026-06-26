Ще в одній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України

Україна та Молдова планують розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту

Українці в Республіці Молдова зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм. Як інформує «Главком», про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як зауважила Свириденко, це рішення є закономірним кроком, адже Україну та Молдову об'єднує спільний кордон та спільний шлях до Європейського Союзу.

«У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства», – наголосила прем'єр-міністерка.

За її словами, наступне завдання держави – зробити процедуру максимально зручною.

Свириденко нагадала, що сьогодні для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні. Водночас держава працює над можливістю дистанційного складання іспитів. Також планується врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.

Окремо Свириденко обговорила з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який відкриє додаткові можливості для людей та бізнесу.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів – документа, необхідного для відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови. Через це графік, який Київ планував виконати до середини липня, опинився під загрозою.