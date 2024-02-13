Таємний клуб європейських банкірів: журналісти Financial Times розкрили секрети

Financial Times: європейські банкіри мають таємний клуб IIEB

Глави найбільших банків Євросоюзу двічі на рік збираються у секретному клубі, створеному 1950 року. Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Йдеться про Міжнародний інститут банківських досліджень (IIEB), колишніх учасників якого критикують за марнотратство та низьку прозорість. Зазначається, що останнє засідання клубу нібито відбулося у жовтні 2023 року у Цюріху.

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Таємний клуб було створено ще у 1950 році головами чотирьох європейських банків для регулярного обговорення подій у банківському секторі та в економіці. Найчастіше засідання цього клубу проходили в елітних європейських готелях чи королівських палацах.

Зустрічі IIEB відбувались у королівських палацах та маєтках Financial Times

При цьому в ЗМІ інформація про зустрічі банкірів ніколи не розголошувалась, а сайту IIEB взагалі не існує. Учасникам заходів, серед яких виділяються і глави окремих держав, також рекомендовано не коментувати чутки про зустрічі. Зазначається, що одним із учасників зустрічі, що відбулася у 2013 році, нібито був полпічник Путіна, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Тоді він обіймав посаду прем'єр-міністра. Також клуб приймав нинішнього президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на зустрічі в Стамбулі, коли він також ще був прем'єр-міністром країни.

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«Це не схоже на Давос, де кожен може купити членство», – сказав Financial Times один із давніх членів клубу. «Це справді ексклюзив».

Institut International d'Etudes Bancaires (IIEB) – це найбільш ексклюзивний і таємний клуб європейських фінансів, де боси банків зустрічаються з гостями, починаючи від президентів і прем'єр-міністрів до королів і керівників центральних банків. Початковою метою MIEB було покращення міжнародних потоків капіталу та боротьба з монетарним контролем і посиленням втручання національних урядів у фінансову систему. IIEB – це не лише форум для обміну ідеями між найвпливовішими фінансистами Європи, а й елітний соціальний клуб, де партнери банкірів протягом трьох днів насолоджуються гала-вечерями, приватними екскурсіями історичними місцями та розкішними шопінгами.

Джерела Financial Times також докладно розповіли про збори, які проходили у 2010 році у Стокгольмі. За їхніми словами, гостям заходу запропонували святкову вечерю та похід до оперного театру, а їхнім дружинам – тур місцевими магазинами. Одним із організаторів зустрічі виступив голова шведського банку Handelsbanken Пер Боман. Він визнав існування секретного клубу і звинуватив його в марнотратстві.

«Ми були членами організації протягом десятиліть, коли вона служила меті зближення європейських банків, але після фінансової кризи ми відчули, що надмірність та відсутність прозорість не відповідала нашим цінностям», – сказав Пер Боман.

Видання Financial Times розповіло, що насправді відбувалось всередині найтаємнішого товариства фінансистів Європи Financial Times

Нагадаємо, китайський банк Chouzhou Commercia припинив здійснювати операції з Росією та Білоруссю. На думку експертів, через заборону на операції вивезти товар із КНР буде неможливо як мінімум до березня. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на фінансових експертів та підприємців. За прогнозами видання, через китайський Новий рік і тривалі вихідні зупинка розрахунків може спровокувати логістичний колапс.