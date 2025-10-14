Головна Світ Політика
Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами генсека НАТО, постачання військової техніки займають багато часу через повільне виробництво
скріншот з відео Clash Report

Рютте розкритикував повільні постачання озброєння союзникам

Європейським країнам, які замовили F-35 і Patriot, доводиться довго чекати поставок через недостатній темп виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Генсек НАТО, коментуючи повільні постачання озброєння, розповів, що іноді «згадує старий російський анекдот про «Ладу» і холодильник». За словами Рютте, жарт актуальний в контексті закупівель F-35 або Patriot.

«Продавець «Лади» каже, що автомобіль доставлять через десять років. Реакція [покупця] – вранці чи вдень? Яка різниця? Ну, вдень привезуть холодильник», – пожартував Рютте.

Нагадаємо, Російська Федерація змогла модернізувати свої балістичні ракети так, щоб вони обходили американські системи Patriot, які захищають Київ та інші міста.

Як повідомлялося, американська компанія Oshkosh Defense представила лінійку мобільних пускових установок. Компанія показала сімейство багатоцільових автономних транспортних засобів на виставці AUSA 2025. У серію увійшов багатоцільовий автономний апарат (X-MAV) – пускова установка з можливістю автономного запуску, що працює з далекобійними боєприпасами. Уточнюється, що X-MAV може бути озброєний чотирма ракетами Tomahawk.

До слова, Osint-дослідник Jompy опублікував оновлений аналіз бронетанкових резервів Росії на основі супутникових знімків та інвентаризаційних перевірок. Більшість транспортних засобів, що залишилися на зберіганні, знаходяться в поганому стані, залишаючи лише кілька десятків танків, які можна назвати «придатними».

Теги: Марк Рютте озброєння

