Засуджений за замах на Фіцо словацький письменник оскаржив вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Засуджений за замах на Фіцо словацький письменник оскаржив вирок
Цинтула минулого року намагався розправитися з главою словацького уряду
фото: Tasr

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного Юрая Цинтулу

72-річний словацький письменник Юрай Цинтула оскаржив вирок у справі про замах на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у 2024 році, за що отримав 21 рік позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV Noviny.

Представниця Верховного суду Словацької Республіки Марія Горакова розповіла, що Цинтула подав апеляцію на вирок. Як відомо, Спеціалізований кримінальний суд Словаччини засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного Юрая Цинтулу, який торік скоїв замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Захист просив визнати Цинтулу винним у нападі на державного службовця, а не в тероризмі: тоді чоловікові загрожувало б більш м'яке покарання. Однак суддя вирішив, що метою нападника було перешкодити роботі уряду, і визнав його винним у тероризмі. Цинтула ж стверджував, що він не хотів вбивати Фіцо і не цілився в голову та життєво важливі органи.

Зазначається, що вік зловмисника, стан здоров'я та його поведінка були вирішальними факторами під час визначення вироку. Сенат суду у складі трьох суддів ухвалив рішення одноголосно. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді країни. Нападник заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 15 травня минулого року з 60-річним прем'єр-міністром Словаччини намагався розправитися Юрай Цинтула. У словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Нападник встиг п'ять разів натиснути на курок, три кулі потрапили до прем'єра, зокрема в живіт.Фіцо отримав поранення і після замаху перебував у тяжкому стані.

Фіцо екстрено госпіталізували та ввели в кому. Лікарі припускали, що він не виживе. Прем'єр мав дві операції, одна з яких тривала понад п'ять годин. Фіцо зміг повернутися до роботи лише у липні.

Раніше Юрай Цинтула пояснював свій мотив замаху на Фіцо. Письменник стверджував не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

Словаччина Роберт Фіцо

