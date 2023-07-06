Стало відомо, в якій з країн ЄС тренуватимуться українські пілоти на F-16
Навчальний центр в Румунії відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів
Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники. Про це повідомляє Romania Journal.
На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.
«Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й з України», – йдеться в повідомленні.
У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, «позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16».
Наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.
Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі в одній з європейських країн.
Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових.
До слова, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.
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