Стало відомо, в якій з країн ЄС тренуватимуться українські пілоти на F-16

Центром підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16 зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники

Навчальний центр в Румунії відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники. Про це повідомляє Romania Journal.

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На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

«Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й з України», – йдеться в повідомленні.

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У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, «позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16».

Наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі в одній з європейських країн.

Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових.

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До слова, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.