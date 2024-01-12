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Хусити взяли в полон групу українських моряків – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хусити взяли в полон групу українських моряків – Зеленський
Проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці
фото з відкритих джерел

За словами президента Зеленського, Україна зараз працює над поверненням наших людей з полону хуситів

У полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Держава працює над їхнім звільненням. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів», – йдеться в заяві.

За словами президента, Україна зараз працює над їхнім поверненням.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Згодом президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив удари по базах хуситів в Ємені.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Читайте також: США та Британія готуються завдати ударів по хуситах в Ємені – The Guardian
Теги: Володимир Зеленський полон українські моряки

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