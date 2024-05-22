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Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США
Cпікер відповів, чи повинні США дозволити застосування американської зброї для ударів по РФ
фото: Reuters

За словами Джонсона, українці повинні мати змогу дати відсіч

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки».

Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

«Вони (українці – ред.) повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для нас», – додав Майк Джонсон.

Нагадаємо, Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу.

Як повідомлялося, Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери, для атак по військових цілях на території РФ як захист. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

До слова, двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.

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Теги: США зброя політика

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