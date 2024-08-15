Голова СБУ анонсував розширення переговорної групи з обміну полоненими

Малюк підтвердив, що під час жорстоких боїв у Курській області Росії спецпризначенці ЦСО «А» СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців Росії

Василь Малюк: «Ми в майбутньому вже думаємо про те, як максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших захисників додому»

Переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів, буде розширена. Зокрема, до неї входитимуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, інформує пресслужба СБУ.

«Я впевнений, що саме такий варіант дасть змогу об'єднати наші зусилля і більш ефективно боротися за кожного захисника України, щоб повертати їх додому. Саме синергія та поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди», – переконаний Малюк.

Очільник СБУ наголосив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних осіб, зокрема тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

Малюк підтвердив, що під час жорстоких боїв у Курській області Росії спецпризначенці ЦСО «А» СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців Росії, серед яких є офіцери та представники підрозділу «Ахмат».

«Учора нами було проведено філігранну операцію, внаслідок якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми в майбутньому вже думаємо про те, як максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших захисників додому», – зазначив голова СБУ.

Водночас, він наголосив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, вчинені на війні в Україні.

А вже після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені усі передбачені законом процедури з боку ГУР та СБУ, українська сторона зможе вести переговори щодо їхнього обміну з РФ.

До відома, другий тиждень воїни ЗСУ ведуть бої на території Курської області. Україна навіть створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

«Для дотримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - призначений генерал-майор Москальов», – розповів Сирський. Він додав, що сьогодні на окремих напрямках війська України просунулись від 500 м до півтора км і продовжують ведення наступальних дій.