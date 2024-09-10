Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров побував у столиці Саудівської Аравії, де відвідав зустрівся із іноземними чиновниками

МЗС Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з міністрами Бразилії та Індії

Кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня.

МЗС Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, але не повідомило подробиць.

Як відомо, Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план «Політичне врегулювання української кризи» з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зокрема, нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Однак Лавров повторив стандартні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є «ультиматумом» і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.

Українські офіційні особи відкрито запросили російського представника взяти участь у другому мирному саміті України, який відбудеться ще цього року.

Нагадаємо, Росія використовує кілька країн для уникнення від західних санкцій, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з публікацією Financial Times від 4 вересня, Міністерство промисловості і торгівлі Росії розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на забезпечення критично важливих електронних компонентів у жовтні 2022 року. Цей план передбачав можливість будівництва об'єктів в Індії для доступу до цих компонентів.